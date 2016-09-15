Предстоящие на 5 февраля мероприятия
17:06, Февраль 04, 2017
Арменпресс представляет «Анонс» предстоящих на 4 февраля мероприятий
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09:28, 01.02.2017
Предстоящие новости: 01.02.2017
10:05, 30.01.2017
Предстоящие новости: 30.01.2017
- 17:18 Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из ряда стран ЕС
- 17:06 Предстоящие на 5 февраля мероприятия
- 16:49 Число туристов, посетивших Армению в 2016г., выросло на 5,7%
- 16:33 В Киеве открылась авторская выставка Марины Саркисян
- 15:57 Крупный пожар в Нор Норке потушен
- 15:52 Правительство идет на радикальные шаги – министр финансов
- 15:40 Жириновский переизбран председателем ЛДПР
- 15:04 "Демократические силы Сирии" начали новый этап наступления на ИГ в Ракке
- 14:57 Закрыта дорога Берд-Чамбарак
- 14:44 В Йемене убили 13 боевиков "Аль-Каиды"
- 14:35 В этом году праздник Святого Саркиса – 11 февраля
- 14:11 Распространяется дезинформация о конечном сроке получения справки о гражданстве РА и постоянном жительстве
- 13:41 Из-за урагана более 250 тысяч человек во Франции остались без электричества
- 13:33 С 5 февраля температура постепенно повысится на 6-8 градусов
- 13:24 В Бельгии произвели первое в мире полностью безалкогольное пиво
- 13:05 В Нор Норке вспыхнул крупный пожар
- 12:46 Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Петром Порошенко
- 12:42 Умер Народный артист РФ Георгий Тараторкин
- 12:25 Винсент Виола отозвал свою кандидатуру с поста министра армии США
- 12:16 Из больницы сбежал доставленный для операции заключенный
- 12:11 5 февраля в Дубае объявлен днем без автомобилей
- 12:00 Американский судья временно приостановил действие иммиграционного указа Трампа
- 11:53 Константин Орбелян временно взял на себя обязанности директора Оперного театра
- 11:35 Заре Синанян вновь будет выдвинут на пост члена Городского совета Глендейла
- 11:28 В одном из домов Сари таха вспыхнул пожар
- 10:40 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 10:33 Ночью на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечен рост напряжения
- 03.02-21:34 Посольство РФ в Дамаске дважды подверглось обстрелам
- 03.02-21:02 Глава МИД Германии заявил, что недавнее испытание Ираном баллистической ракеты является нарушением резолюции ООН
- 03.02-20:47 Предстоящие на 4 февраля мероприятия
- 03.02-19:38 В Ереване развивается событийный туризм
- 03.02-19:14 В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
- 03.02-19:07 Азербайджанский диверсант арестован: возбуждено уголовное дело
- 03.02-18:41 Омбудсмен НКР посетил задержанного гражданина Азербайджана, военнослужащего Эльнура Гйсейнзаде
- 03.02-18:35 Доллар, фунт и евро подешевели
23:32, 01.02.2017
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13:08, 28.01.2017
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21:07, 30.01.2017
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