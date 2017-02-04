Число туристов, посетивших Армению в 2016г., выросло на 5,7%

Число туристов, посетивших Армению в 2016г., составило 1.259.657 человек. По сравнению с 2015г. Этот показатель вырос на 5,7%.

Как передает Арменпресс, согласно данным Госкомитета по туризму РА, рост потока туристов в основном обеспечила активизация посещений граждан России, Ирана, ОАЭ, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Индонезии, Колумбии, Нидерландов, Омана, Филиппин, Испании, Турции.

Боле всего туристов было из Ирана – около 30 %. Выросло число российских туристов – около 2.3 %, хотя в 2015г. было отмечено понижение числа российских туристов почти на 6 %.