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Число туристов, посетивших Армению в 2016г., выросло на 5,7%


Число туристов, посетивших Армению в 2016г., составило 1.259.657 человек. По сравнению с 2015г.  Этот показатель вырос на 5,7%.

Как  передает Арменпресс, согласно данным Госкомитета  по туризму  РА, рост потока туристов в основном обеспечила активизация  посещений  граждан России, Ирана, ОАЭ, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Индонезии, Колумбии, Нидерландов, Омана, Филиппин, Испании, Турции.

Боле всего туристов было из Ирана – около 30 %. Выросло число российских туристов – около 2.3 %, хотя  в   2015г. было отмечено понижение  числа российских туристов почти на 6 %.

 



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