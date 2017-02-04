В Киеве открылась авторская выставка Марины Саркисян

3 февраля в Киеве состоялось открытие авторской выставки «Украинская душа с армянским сердцем» члена Национального союза мастеров народного искусства Украины, члена Союза дизайнеров Украины Марины Саркисян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, представитель Союза армян Украины передал приветственные слова от имени Председателя организации Вилена Шатворяна, поздравив талантливую художницу с открытием первой персональной выставки в Украине.

В открытии выставки приняли участие Глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви Маркос Оганесян, художники, высокопоставленные гости.

Выставка будет работать до 3 марта 2017г.