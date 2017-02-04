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Крупный пожар в Нор Норке потушен


Пожарным удалось потушить огонь, охвативший крыши нескольких домов 19/1, 19/2 и 20  в 1-м переулке Нор Норка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали группы быстрого реагирования НЦКУ, оперативная группа, инструктор по психологической консультации и 4  боевых расчета.

Сообщение  о пожаре  поступило в МЧС в 12.01 часов.

Пострадавших нет.

 



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