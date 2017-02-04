Крупный пожар в Нор Норке потушен

Пожарным удалось потушить огонь, охвативший крыши нескольких домов 19/1, 19/2 и 20 в 1-м переулке Нор Норка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали группы быстрого реагирования НЦКУ, оперативная группа, инструктор по психологической консультации и 4 боевых расчета.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12.01 часов.

Пострадавших нет.