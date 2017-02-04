Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Правительство идет на радикальные шаги – министр финансов


В Минфине РА 3 февраля состоялась встреча министра Вардана Арамяна и посла США в  РА Ричарда Милза, на которой  обсуждались вопросы, касающиеся армяно-американского экономического сотрудничества.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА.  

Вардан Арамян отметил несколько проблем, в направлении решения  которых предприняты  фундаментальные и радикальные шаги. В  частности – по обеспечению стабильного инклюзивного экономического роста, развитию и модернизации местного потенциала, а также дальнейшего усовершенствования электронных систем.

“Правительство идет на  радикальные шаги с целью снижения  коррупционных рисков. Для  наилучшего результата необходимо совместить шаги правительства и желания  общества”, – сказал министр финансов.

Посол Милз поздравил Вардана Арамяна с избранием министром и выразил надежду, что на продолжение  сотрудничества. Он выразил готовность содействовать инициированным правительством РА  реформам.

“Мы призываем министерство продолжать усилия по усовершенствованию процесса госзакупок и поддерживаем его инициативу, направленную на решение  вопросов по сотрудничеству с частным сектором по вопросам налогового кодекса и проблем, препятствующих росту  инвестиций”, - сказал Милз.   

Министр  финансов отметил важность повышения  уровня контактов с общественностью, подчеркнув, что нужно учитывать и ее мнение относительно принимаемых законов и пытаться идти по пути сотрудничества.

США занимают важное  место в политической  и экономической  жизни Армении, являясь крупнейшим гуманитарным и техническим донором и одним из важнейших партнеров  Армении. Армяно-американское торгово-экономическое  сотрудничество регулируется в рамках Армяно-американской межправительственной комиссии, которая  заседает дважды  в год – в Ереване  и Вашингтоне.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации