Правительство идет на радикальные шаги – министр финансов

В Минфине РА 3 февраля состоялась встреча министра Вардана Арамяна и посла США в РА Ричарда Милза, на которой обсуждались вопросы, касающиеся армяно-американского экономического сотрудничества.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА.

Вардан Арамян отметил несколько проблем, в направлении решения которых предприняты фундаментальные и радикальные шаги. В частности – по обеспечению стабильного инклюзивного экономического роста, развитию и модернизации местного потенциала, а также дальнейшего усовершенствования электронных систем.

“Правительство идет на радикальные шаги с целью снижения коррупционных рисков. Для наилучшего результата необходимо совместить шаги правительства и желания общества”, – сказал министр финансов.

Посол Милз поздравил Вардана Арамяна с избранием министром и выразил надежду, что на продолжение сотрудничества. Он выразил готовность содействовать инициированным правительством РА реформам.

“Мы призываем министерство продолжать усилия по усовершенствованию процесса госзакупок и поддерживаем его инициативу, направленную на решение вопросов по сотрудничеству с частным сектором по вопросам налогового кодекса и проблем, препятствующих росту инвестиций”, - сказал Милз.

Министр финансов отметил важность повышения уровня контактов с общественностью, подчеркнув, что нужно учитывать и ее мнение относительно принимаемых законов и пытаться идти по пути сотрудничества.

США занимают важное место в политической и экономической жизни Армении, являясь крупнейшим гуманитарным и техническим донором и одним из важнейших партнеров Армении. Армяно-американское торгово-экономическое сотрудничество регулируется в рамках Армяно-американской межправительственной комиссии, которая заседает дважды в год – в Ереване и Вашингтоне.