Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Жириновский переизбран председателем ЛДПР


Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял съезд партии 4 февраля.  

Съезд также избрал на ближайшие четыре года новый состав Высшего совета партии, состоящий  из 7 человек, а также членов Контрольной комиссии.  

Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии сменится руководитель. "Мы не должны замыкаться на одних и тех же лицах, не должно быть вечных должностей", - сказал он, завершая работу 30-го съезда.

В то же время, добавил Жириновский, Устав ЛДПР не ограничивает время нахождения одного человека на посту председателя. Он может переизбираться неограниченное количество раз.



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