Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15:40, 4 Февраль, 2017
Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял съезд партии 4 февраля.
Съезд также избрал на ближайшие четыре года новый состав Высшего совета партии, состоящий из 7 человек, а также членов Контрольной комиссии.
Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии сменится руководитель. "Мы не должны замыкаться на одних и тех же лицах, не должно быть вечных должностей", - сказал он, завершая работу 30-го съезда.
В то же время, добавил Жириновский, Устав ЛДПР не ограничивает время нахождения одного человека на посту председателя. Он может переизбираться неограниченное количество раз.