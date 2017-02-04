Владимир Жириновский переизбран председателем ЛДПР на следующие четыре года.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принял съезд партии 4 февраля.

Съезд также избрал на ближайшие четыре года новый состав Высшего совета партии, состоящий из 7 человек, а также членов Контрольной комиссии.

Владимир Жириновский допустил, что однажды у партии сменится руководитель. "Мы не должны замыкаться на одних и тех же лицах, не должно быть вечных должностей", - сказал он, завершая работу 30-го съезда.

В то же время, добавил Жириновский, Устав ЛДПР не ограничивает время нахождения одного человека на посту председателя. Он может переизбираться неограниченное количество раз.