"Демократические силы Сирии" начали новый этап наступления на ИГ в Ракке

Альянс оппозиции "Демократические силы Сирии" (SDF), основу которого составляют курдские отряды самообороны, заявил о начале нового этапа кампании против террористической организации "Исламское государство" в городе Ракка.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, официальный представитель альянса SDF Талал Сило заявил о подготовке к "новым действиям", которые начнутся "в ближайшие дни".

Согласно заявлению SDF, новый этап наступления направлен на полное окружение Ракки.

Ракка считается неофициальной "столицей" боевиков ИГ в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен в 2013 году. С ноября силы сирийской оппозиции ведут операцию по блокированию Ракки и ее освобождению.

Операция “Гнев Евфрата” по освобождению Ракки, которую SDF начали 5 ноября, стал вторы крупным шагом против ИГ.

Как заявляют в SDF, за первые 10 дней им удалось вывести исламистов из более чем 60 населенных пунктов и с территории 550 кв/км.