Закрыта дорога Берд-Чамбарак
14:57, 4 Февраль, 2017
Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 14:30 часов 4 февраля из-за метели и плохой видимости дорога Берд-Чамбарак закрыта.
На перевале Варденяц и отрезке дороги Горис-Сисиан местами гололед.
На указанных дорогах осуществляется круглосуточное дежурство.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, на указанных дорогах осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.
Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.