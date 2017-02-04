Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Закрыта дорога Берд-Чамбарак


Министерство транспорта, связи и информационных технологий  РА сообщает, что по  состоянию на 14:30 часов 4 февраля  из-за метели и плохой видимости дорога Берд-Чамбарак закрыта.

На  перевале Варденяц и отрезке дороги Горис-Сисиан местами гололед.

На  указанных дорогах  осуществляется круглосуточное  дежурство.   

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, на указанных дорогах  осуществляется  обработка дорожного полотна солью, песком.

Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.



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