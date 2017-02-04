Закрыта дорога Берд-Чамбарак

Министерство транспорта, связи и информационных технологий РА сообщает, что по состоянию на 14:30 часов 4 февраля из-за метели и плохой видимости дорога Берд-Чамбарак закрыта.

На перевале Варденяц и отрезке дороги Горис-Сисиан местами гололед.

На указанных дорогах осуществляется круглосуточное дежурство.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, на указанных дорогах осуществляется обработка дорожного полотна солью, песком.

Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.