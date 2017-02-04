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В Йемене убили 13 боевиков "Аль-Каиды"


Жители одного из городов на юге Йемена в субботу убили 13 боевиков террористической группировки "Аль-Каида". Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  боевики "Аль-Каиды" попытались установить контроль над несколькими административными зданиями города Лодер, где вооруженные местные жители оказали им сопротивление и заставили отступить.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт правительственных войск и повстанцев-хуситов.

На юге страны действует террористическая группировка  "Аль-Каида", которая регулярно атакует военных.

 



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