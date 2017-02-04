Жители одного из городов на юге Йемена в субботу убили 13 боевиков террористической группировки "Аль-Каида". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, боевики "Аль-Каиды" попытались установить контроль над несколькими административными зданиями города Лодер, где вооруженные местные жители оказали им сопротивление и заставили отступить.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт правительственных войск и повстанцев-хуситов.

На юге страны действует террористическая группировка "Аль-Каида", которая регулярно атакует военных.