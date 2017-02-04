Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

В этом году праздник Святого Саркиса – 11 февраля


В этом году 11 февраля мы  будем отмечать праздник  Святого Саркиса, его сына Мартироса и 14 солдат. По высочайшему  указу  Католикоса  Всех Армян Гарегина II этот день провозглашен Днем благословения  молодых.

Как  передает Арменпресс, Араратская епархия Армянской  Апостольской  церкви уже 11 лет как  возродила былую популярность праздника. В этом году  также намечен ряд интересных мероприятий – концерты, конкурсы, шествия.  

Праздник Святого Саркиса в Армении принято отмечать не только по церковному чину – молитвами, но и согласно народным традициям. По народному  поверью, при участии Св.Саркиса в этот день происходят чудеса. В этот день молодые  молятся своему  покровителю, ведь Св.Саркис  исполняет мечты  о любви. Неотделимый атрибут праздника – соленая лепешка, которую молодые едят накануне на ночь, надеясь увидеть во сне, как  суженый /суженая/ подносит воду.

 



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