В этом году праздник Святого Саркиса – 11 февраля

В этом году 11 февраля мы будем отмечать праздник Святого Саркиса, его сына Мартироса и 14 солдат. По высочайшему указу Католикоса Всех Армян Гарегина II этот день провозглашен Днем благословения молодых.

Как передает Арменпресс, Араратская епархия Армянской Апостольской церкви уже 11 лет как возродила былую популярность праздника. В этом году также намечен ряд интересных мероприятий – концерты, конкурсы, шествия.

Праздник Святого Саркиса в Армении принято отмечать не только по церковному чину – молитвами, но и согласно народным традициям. По народному поверью, при участии Св.Саркиса в этот день происходят чудеса. В этот день молодые молятся своему покровителю, ведь Св.Саркис исполняет мечты о любви. Неотделимый атрибут праздника – соленая лепешка, которую молодые едят накануне на ночь, надеясь увидеть во сне, как суженый /суженая/ подносит воду.