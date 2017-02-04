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Распространяется дезинформация о конечном сроке получения справки о гражданстве РА и постоянном жительстве


Слухи о том, что для получения справки (для выдвижения кандидатуры в депутаты РА) о гражданстве только РА в течение  последних 4 лет  и проживании в РА  в течение  последних 4 лет  лицо может обратиться до 17 февраля – дезинформация. Об этом в  Facebook написал начальник  Управления виз и паспортов  полиции РА  Мнацакан Бичахчян.

“Информация  не  соответствует действительности. Согласно утвержденному  ЦИК графику, партии и блоки представляют документы в ЦИК  для  регистрации в установленный срок  06.02.2017-16.02.2017г. до 18.00 часов. Следовательно, в  указанный  период также гражданин имеет право обратиться в паспортную службу или Управление виз и паспортов для  получения упомянутой  справки”, - как  передает Арменпресс, написал Мнацакан Бичахчян.

 



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