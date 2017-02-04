Распространяется дезинформация о конечном сроке получения справки о гражданстве РА и постоянном жительстве

Слухи о том, что для получения справки (для выдвижения кандидатуры в депутаты РА) о гражданстве только РА в течение последних 4 лет и проживании в РА в течение последних 4 лет лицо может обратиться до 17 февраля – дезинформация. Об этом в Facebook написал начальник Управления виз и паспортов полиции РА Мнацакан Бичахчян.

“Информация не соответствует действительности. Согласно утвержденному ЦИК графику, партии и блоки представляют документы в ЦИК для регистрации в установленный срок 06.02.2017-16.02.2017г. до 18.00 часов. Следовательно, в указанный период также гражданин имеет право обратиться в паспортную службу или Управление виз и паспортов для получения упомянутой справки”, - как передает Арменпресс, написал Мнацакан Бичахчян.