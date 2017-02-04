Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Из-за урагана более 250 тысяч человек во Франции остались без электричества


На юго-западе Франции более 250 тыс. человек остались без электроснабжения из-за урагана.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, в некоторых частях страны объявлен красный уровень угрозы.

Объявлена мобилизация, и на помощь пострадавшим и для восстановления электричества вышло в два раза больше сотрудников аварийных служб, чем в обычный рабочий день.

Больше всего удару стихии подверглись жители департаментов Жиронда и Шаранта и региона Медок.

Ураган также повалил деревья, которые заблокировали несколько трасс.

Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру 4 февраля ветер пойдет дальше на юг от Бургундии.

 



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