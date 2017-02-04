Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

С 5 февраля температура постепенно повысится на 6-8 градусов


На Армении 5, 8 и 9 февраля  погода ожидается преимущественно без осадков.

6 и 7 февраля в восточных районах ожидается слабый снег.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с.  С 5 февраля  температура постепенно повысится на 6-8 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре  МЧС РА.

В Ереване 5, 8 и 9 февраля  также погода ожидается без осадков. 6 и 7 февраля будет облачно, существенных осадков  не  ожидается.



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