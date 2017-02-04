На Армении 5, 8 и 9 февраля погода ожидается преимущественно без осадков.

6 и 7 февраля в восточных районах ожидается слабый снег.

Ветер северо-западный, скорость 3-8 м/с. С 5 февраля температура постепенно повысится на 6-8 градусов.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре МЧС РА.

В Ереване 5, 8 и 9 февраля также погода ожидается без осадков. 6 и 7 февраля будет облачно, существенных осадков не ожидается.