В Нор Норке вспыхнул крупный пожар

Пожарные продолжают работы по тушению огня, охватившего крыши нескольких домов в1-м переулке Нор Норка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали группы быстрого реагирования НЦКУ, оперативная группа, инструктор по психологической консультации и 4 боевых расчета.

Выяснилось, что горят крыши домов 19/1, 19/2 и 20 (около 150 кв/м).

Пострадавших нет.