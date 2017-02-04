Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Петром Порошенко

В эти выходные президент США Дональд Трамп проведет телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Темы бесед не называются.

Ранее Дональд Трамп провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров, в том числе со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент США проведет эти выходные в принадлежащем ему клубе Mar-a-Lago в Палм Бич. Ранее клуб принадлежал наследнику одного из американских миллионеров.