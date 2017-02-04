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Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Петром Порошенко


В эти выходные президент США Дональд Трамп проведет телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко,  премьер-министром Италии Паоло Джентилони, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Новой  Зеландии Биллом Инглишем.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  Белого дома. Темы  бесед не  называются.

Ранее Дональд Трамп провел телефонные разговоры с рядом мировых лидеров, в  том числе со своим российским коллегой Владимиром Путиным.   

Президент США проведет эти выходные в принадлежащем ему клубе Mar-a-Lago в Палм Бич. Ранее клуб принадлежал наследнику одного из американских миллионеров.



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