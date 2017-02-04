Умер Народный артист РФ Георгий Тараторкин

В субботу на 73-м году жизни скончался Народный артист России Георгий Тараторкин.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Interfax, артист умер в результате продолжительной болезни.

Актер был удостоен государственной премии РФ и премии правительства РФ.

В 1966-1974гг. работал Ленинградском государственном ТЮЗе. Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, в том числе "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова.

ФОТО: РИА Новости. Евгений Одиноков