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Умер Народный артист РФ Георгий Тараторкин


В  субботу на 73-м году жизни скончался Народный артист России Георгий Тараторкин.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на Interfax, артист умер в результате  продолжительной болезни.

Актер был удостоен государственной премии РФ и премии правительства РФ.

В 1966-1974гг. работал Ленинградском государственном ТЮЗе. Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах, в том числе "Преступление и наказание", где он сыграл Родиона Раскольникова.

 

ФОТО:  РИА Новости. Евгений Одиноков



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