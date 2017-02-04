Винсент Виола отозвал свою кандидатуру с поста министра армии США

Винсент Виола, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп в декабре выдвинул на пост министра армии США, отказался от поста.

Как передает Арменпресс со ссылкой на CNN, Виола отказался от поста из-за нежелания бросать семейный бизнес.

“Господин Виола сообщил президенту Трампу, что он не может предложение занять пост министра армии США, поскольку не может оставить созданный за 35 лет бизнес”, - говорится в сообщении, распространенном командой Виолы.

При этом отмечается, что Виола не перестанет поддерживать администрации Трампа.

Миллиардер и ветеран военной службы Винсент Виола является владельцем хоккейного клуба “Флорида Пантерс”. Он владеет также рядом коммерческих компаний.