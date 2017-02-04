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Винсент Виола отозвал свою кандидатуру с поста министра армии США


Винсент Виола, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп в декабре выдвинул на пост министра армии США, отказался от поста.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на CNN, Виола отказался от поста из-за нежелания бросать семейный бизнес.  

“Господин Виола сообщил президенту  Трампу, что он не  может предложение  занять пост министра армии США, поскольку  не  может оставить созданный за 35 лет бизнес”, - говорится в  сообщении, распространенном командой  Виолы.

При этом отмечается, что Виола  не  перестанет поддерживать администрации Трампа.

Миллиардер и ветеран военной службы Винсент Виола является владельцем хоккейного клуба “Флорида Пантерс”. Он владеет также рядом коммерческих компаний.



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