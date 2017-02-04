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Из больницы сбежал доставленный для операции заключенный


Утром 4  февраля в полицию РА  поступил сигнал о том, что из МЦ “Армения” сбежал заключенный, доставленный в больницу для операции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, приняты  меры  для  поимки сбежавшего.  

В  Управлении по связям с общественностью  СК Минюста  РА сообщили, что сбежавший – заключенный  УИУ “Нубарашен” Сурен Григорян.

Следствие  ведет Маштоцкое  отделение  полиции РА.

 



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