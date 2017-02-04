Из больницы сбежал доставленный для операции заключенный

Утром 4 февраля в полицию РА поступил сигнал о том, что из МЦ “Армения” сбежал заключенный, доставленный в больницу для операции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, приняты меры для поимки сбежавшего.

В Управлении по связям с общественностью СК Минюста РА сообщили, что сбежавший – заключенный УИУ “Нубарашен” Сурен Григорян.

Следствие ведет Маштоцкое отделение полиции РА.