5 февраля в Дубае объявлен днем без автомобилей

Власти Дубая объявили 5 февраля, воскресенье, Днем без автомобилей; каждый водитель, отказавшийся от авто в этот день, поспособствует перечислению средств на благотворительность.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отказавшийся от вождения в этот день во многом поспособствует передаче средств благотворительному фонду.

Муниципалитет Дубая призвал жителей отказаться от автомобилей в этот день в целях снижения выбросов вредных веществ и загрязнения окружающей среды. При этом в зависимости от числа участвующих в акции водителей, муниципалитет пожертвует определенную сумму на благотворительность и посадку деревьев.

Прежде всего инициатива касается работников правительственных учреждений, парковки муниципалитета и других участвующих в акции организаций будут закрыты в этот день.