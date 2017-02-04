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5 февраля в Дубае объявлен днем без автомобилей


Власти Дубая объявили 5 февраля, воскресенье, Днем без автомобилей; каждый водитель, отказавшийся от авто в этот день, поспособствует перечислению средств на благотворительность.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  отказавшийся от вождения  в этот день во многом поспособствует передаче  средств благотворительному фонду.

Муниципалитет Дубая призвал жителей отказаться от автомобилей в этот день в целях снижения выбросов вредных веществ и загрязнения окружающей среды. При этом в зависимости от числа участвующих в акции водителей, муниципалитет пожертвует определенную сумму на благотворительность и посадку деревьев. 

Прежде всего инициатива касается работников правительственных учреждений, парковки муниципалитета и других участвующих в акции организаций будут закрыты в этот день.



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