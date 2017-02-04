Американский судья временно приостановил действие иммиграционного указа Трампа

Федеральный судья Джеймс Робартс в Сиэттле временно приостановил действие иммиграционного указа Дональда Трампа на 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран Ближнего Востока.

Как передает Арменпресс со ссылкой на CNN, судья назвал необоснованными утверждения членов правительства о том, что федеральный судья не имеет права приостанавливать решения президента.

На прошлой неделе указ Трампа вызвал в стране волну протестных акций. Приостановлены около 60 тысяч виз. МИнюст США готовится опротестовать решение Робартса.

Своим указом от 27 января президент Трамп ввел 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран Ближнего Востока (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) - независимо от того, имеют ли они уже Green Card или визы.

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