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Американский судья временно приостановил действие иммиграционного указа Трампа


Федеральный судья Джеймс Робартс в Сиэттле временно приостановил действие иммиграционного указа Дональда Трампа на 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран Ближнего Востока.

 Как  передает Арменпресс со ссылкой  на CNN, судья назвал необоснованными  утверждения  членов правительства о том, что федеральный  судья  не  имеет права приостанавливать решения  президента.

На прошлой  неделе  указ Трампа вызвал в стране волну протестных акций. Приостановлены около 60 тысяч виз. МИнюст США готовится опротестовать решение Робартса.

Своим указом от 27 января президент Трамп ввел 90-дневный запрет на въезд в США для граждан семи стран Ближнего Востока (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) - независимо от того, имеют ли они уже Green Card или визы.

 

Фото AP



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