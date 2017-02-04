Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

Константин Орбелян временно взял на себя обязанности директора Оперного театра


Согласно приказу министра  культуры  РА  Армена  Амиряна от 3 февраля директор Национального академического театра  оперы и балета Андраник  Арзуманян освобожден от должности согласно личному  заявлению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минкульта  РА, другим приказом министра Арзуманян назначен советником министра культуры РА.

Согласно приказу министра  культуры  РА,  обязанности директора Национального академического театра  оперы и балета временно взял на себя художественный руководитель театра Константин Орбелян.



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