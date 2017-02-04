Константин Орбелян временно взял на себя обязанности директора Оперного театра

Согласно приказу министра культуры РА Армена Амиряна от 3 февраля директор Национального академического театра оперы и балета Андраник Арзуманян освобожден от должности согласно личному заявлению.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минкульта РА, другим приказом министра Арзуманян назначен советником министра культуры РА.

Согласно приказу министра культуры РА, обязанности директора Национального академического театра оперы и балета временно взял на себя художественный руководитель театра Константин Орбелян.