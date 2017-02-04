Заре Синанян вновь будет выдвинут на пост члена Городского совета Глендейла

Экс-мэр Глендейла Заре Синанян второй раз будет выдвинут на пост члена Городского совета.

Как передает Арменпресс со ссылкой на asbarez.com, причиной выдвижения Синанян отметил свои достижения во время пребывания на посту мэра и свое видение путей развития Глендейла.

“Глендейл вышел из экономического кризиса. И тем не менее многое еще предстоит сделать”, - сказал Синанян.

Синанян вырос в Бербенке. В 1997-ом получил степень бакалавра политологии и истории в UCLA, затем окончил юридическую школу USC. С 2001г. Занимается адвокатской практикой. В 2014-2015 гг. был мэром Глендейла. Женат, имеет 4 детей.