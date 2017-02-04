Время в Ереване: 11:07:36,   4 Февраль

В одном из домов Сари таха вспыхнул пожар


В Эребунийское  отделение полиции 4 февраля  был получен сигнал, что горит д.7 в 5-м ряду Сари таха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшая на место оперативная группа  выяснила, что горит дом Арама А. (1988 г/р). Огонь был потушен в 4 часа.

Обстоятельства и нанесенный ущерб выясняются.

По факту в МЧС РА  подготавливаются  документы.

 



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