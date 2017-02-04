В одном из домов Сари таха вспыхнул пожар

В Эребунийское отделение полиции 4 февраля был получен сигнал, что горит д.7 в 5-м ряду Сари таха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, прибывшая на место оперативная группа выяснила, что горит дом Арама А. (1988 г/р). Огонь был потушен в 4 часа.

Обстоятельства и нанесенный ущерб выясняются.

По факту в МЧС РА подготавливаются документы.