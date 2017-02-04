По состоянию на 08:30 часов 4 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, закрыты межобщинные дороги сел Артагюх (Лорийская область), шенкан Арагацкого района, Канч, Сорик, Ако, Гарнаовит, Цахкасар, Аревут, Ддмасар Талинского района, Ттуджур, Низаван, Лусагюх, Чкнах, Дзораглух, Джрамбар Апаранского района (Гегаркуникская область), Мусаелян Ашоцкого района и Заришат Амасийского района (Ширакская область), а также дорога Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы перевал Варденяц, дорога Сотк-Карвачар магистрали М-11, дороги Абовян-Акунк, Абовян-Зар-Севаберд, Капутан-Атис-Зовашен, Сараландж-Варденис, дороги села Мецадзор Талинского района и все дороги Лорийской области.

В Арагацотнской, Армавирской, Котайкской, Сюникской, Тавушской, Лорийской, Гегаркуникской областях, на поворотах Тигранашена и дороге Сараван-Зангер местами гололед.

Согласно информации департамента инфраструктур и территориального развития ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомашин, кроме машин с прицепом – при условии применения цепей.

Труднопроходимы дорога Сотк-Карвачар, дороги Гадрутского, Шушинского, Шаумянского и Кашатахского районов.