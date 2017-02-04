Ночью на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечен рост напряжения

В ночь на 4 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечен рост напряжения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, противник нарушил режим прекращения огня около 50 раз. В сторону армянских позиций произведено более 250 выстрелов из стрелковых орудий разного калибра, в том числе на восточном и северо-восточном направлении линии соприкосновения – из 60 и 82-миллиметровых минометов (98 сн.) и гранатометов типа АГС-17.

Передовые силы Армии обороны НКР продолжали уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи, предпринимая ответные действия только в случае необходимости.

На данный момент ситуация на передовой относительно спокойная.