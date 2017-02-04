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Ночью на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечен рост напряжения


В ночь на 4 февраля  на линии соприкосновения  карабахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечен рост напряжения.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР,  противник нарушил режим прекращения огня  около 50 раз. В  сторону армянских позиций произведено более 250 выстрелов из стрелковых орудий разного калибра, в том числе  на восточном и северо-восточном направлении линии соприкосновения – из 60 и 82-миллиметровых минометов  (98 сн.) и гранатометов типа  АГС-17.  

Передовые  силы  Армии обороны  НКР  продолжали уверенно  выполнять поставленные перед ними боевые задачи, предпринимая  ответные действия только в случае  необходимости.    

На данный момент ситуация  на передовой относительно спокойная.



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