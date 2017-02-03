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Посольство РФ в Дамаске дважды подверглось обстрелам


МИД России сообщил о двух обстрелах российского посольства в Дамаске, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

"2 и 3 февраля комплекс посольства России в Сирии дважды подвергся минометному обстрелу. Огонь велся прицельно из района Джобар, в котором хозяйничают террористы. Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая - в 20 метрах от главного въезда в посольство", - говорится в распространенном в пятницу комментарии российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что жертв атак нет, но "нанесен материальный ущерб".

"Категорически осуждаем очередные террористические атаки против российского дипломатического представительства в Дамаске. Отмечаем, что теперь подлые обстрелы нашего посольства совершены в условиях укрепляющегося перемирия с явной целью сорвать режим прекращения боевых действий и пустить под откос усилия по налаживанию политпроцесса", - заявили в связи с этим в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что "это преступление не может остаться безнаказанным".



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