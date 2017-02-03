В Ереване развивается событийный туризм

Координатор отдела туризма управления культуры и туризма мэрии Еревана, помощник мэра Мария Барагамян в ходе пресс-конференции представила проделанные за 2016 год работы, а также программы, намеченные на 2017 год. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на встрече присутствовал также начальник отдела туризма управления культуры и туризма аппарата мэрии Еревана Геворг Орбелян.

По словам Марии Барагамян, в 2016 году отдел туризма продолжил программы по 4-м основным направлениям - предоставление туристам информационной поддержки, развитие событийного туризма, международное сотрудничество и развитие туристической инфраструктуры.

«В этом контексте должна отметить, что отдел туризма аппарата мэрии Еревана, сотрудничая с представителями туристической индустрии столицы, подготавливает и представляет предложения по разработке политики в области туризма, реализации совместных проектов, а также строительства и эксплуатации муниципальных туристических объектов, зон отдыха», - отметила Мария Барагамян.

Помощник мэра Еревана отметила, что согласно данным государственной службы статистики, число посетивших Армению туристов в 2016 г. составило 1 259 657 человек, которые как минимум день провели в Ереване. Основной поток туристов был отмечен особенно в дни визита Его Святейшества Папы Римского Франциска и в дни празднования дня столицы.

«С целью информационной поддержки туристов на официальном сайте мэрии Еревана был создан раздел «Календарь мероприятий», где представлены спортивные, культурные и туристические мероприятия, организуемые в столице. Изданы туристические карты на двух языках, которые были розданы всем организациям, имеющим отношение к туризму. Ведутся работы, направленные на развитие событийного туризма, в рамках которого особенно выделяются ставшие уже традиционными фестивали «Ереван со вкусом и запахом», «Ереванский фестиваль пива», «Ереван ТаразФест».

Кстати, в прошлом году фестиваль «Ереван ТаразФест» был проведен в Степанакерте, способствуя тем самым развитию культурных и туристических связей между Ереваном и Степанакертом. Отдел туризма также координирует официальную городскую туристическую программу «Ереван Сити Тур», услугами которой в 2016 г. воспользовалось 4000 человек, 50% которых составляют туристы из России, Китая и европейских стран», - отметила Мария Барагамян.

Отдел туризма провел также инвентаризацию гостиничных объектов, по данным на 2016 год в столице действуют 200 гостиничных объектов. В текущем году к их числу прибавятся еще и две новые гостиницы.

Коснувшись темы развития международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма, помощник мэра Еревана отметила, что в этом направлении ведется активное сотрудничество с городами-партнерами и городами-побратимами. В частности в 2016 году было сформировано активное сотрудничество с туристическими комитетами Санкт-Петербурга, Казани и Лиона. В прошлом году между Ереваном и Санкт-Петербургом был разработан проект по обмену социальной рекламой. В 2016 году Ереван принял также участие в туристической выставке Caucasus Tourism Fair – 2016 и Международном форуме Мэров городов Шелкового пути.

Во время пресс-конференции Мария Барагамян представила также намеченные на 2017 год программы, выделив ключевые.

«С точки зрения развития туристической инфраструктуры очень важна программа по реконструкции Ереванского зоопарка. В 2016 году зоопарк принял 320.000 посетителей. Одним из важнейших проектов является программа по реконструкции и модернизации Вернисажа. С точки зрения повышения туристической привлекательности столицы, мэрия Еревана разработала также пакеты инвестиционных проектов по созданию соответствующих инфраструктур в историко-археологическом музее-заповеднике «Эребуни», а также заповедниках «Шенгавит» и «Кармир-блур», - отметила Мария Барагамян.

В завершении встречи помощник мэра Еревана ответила также на вопросы журналистов. В частности с точки зрения развития туризма был рассмотрен вопрос относительно нерешенных проблем общественного транспорта в столице и отсутствия соответствующей инфраструктуры. Мария Барагамян сообщила, что вышеупомянутый вопрос находится в центре внимания мэрии Еревана, и уже предпринимаются конкретные шаги в этом направлении. В частности, британская консалтинговой компания «WYG INTERNATIONAL LIMITED» в ближайшие месяцы подведет итоги исследования транспортной сети и составит предварительное предложение по новой транспортной сети. Будет также разработана интегрированная система продажи билетов и тарифа.

Помимо транспортной проблемы, по словам Марии Барагамян, вскоре в центре Еревана будут установлены 6-7 биотуалетов. Мэрия ведет переговоры с владельцами кафе в центре столицы, чтобы туристы могли пользоваться их туалетами.