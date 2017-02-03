В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги

Министерство ЧС Армении сообщает, что 3-го февраля по положению на 19.00 часов в республике есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, закрыты автодороги сел Артагюх Лорийского, Шенкани, Цахкасар, Зовасар, Ддмасар, Гарнаовит, Ако, Канч, Сорик, Аревут, Ттуджур, Нигаван, Лусагюх, Чкнах, Дзораглух, Джрамбар Арагацотнского, Мусаелян и Заришат Шираксого марзов, а также автодорога Берд-Чамбарак.

Труднопроходимы Варденяцский перевал, автодороги Сотк-Карвачар (М-11), Абовян-Акунк, Абовян-Зар-Севаберд, Капутан-Атис-Зовашен, Сараландж-Варденис, все дороги Лорийского и села Мецадзор Арагацотнского марзов.

На автодорогах марзов Арагацотн, Армавир, Котайк, Сюник, Тавуш, Лори и Гехаркуник, на поворотах Тигранашена и на участке Сараван-"Зангер" местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей при использовании противоскользящих цепей, кроме машин с прицепом.

Автодороги в Нагорно-Карабахской Республике: труднопроходима автодорога Карвачар-Сотк и дороги Адрута, Шуши, Шаумяна, Кашатага.