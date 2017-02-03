Азербайджанский диверсант арестован: возбуждено уголовное дело

Азербайджанский военнослужащий Эльнур Гусейнзаде арестован, ведется предварительное следствие. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ НКР.

1 февраля, в направлении Талиша, в районе 15:00, противник, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, обратились к действиям по предотвращению диверсии и отбросили противника назад.

В тот же день был обнаружен в одном из постов боевой позиции НКР и подвергнут приводу военнослужащий разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана, член пресекшей государственную границу НКР азербайджанской диверсионной группы Эльнур Гусейнзаде.

По факту попытки совершения диверсии и незаконного пересечения государственной границы НКР возбуждено уголовное дело по статье 33-317 и ч.1 статьи 350 УК НКР.

Эльнур Гусейнзаде задержан. Ведется следствие.

Учитывая общественный резонанс в связи с этим делом и озвученное через СМИ беспокойство родственников, СНБ НКР публикует видео задержанного.