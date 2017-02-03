Омбудсмен НКР посетил задержанного гражданина Азербайджана, военнослужащего Эльнура Гйсейнзаде

Защитник прав человека Нагорно-Карабахской Республики Рубен Меликян посетил задержанного 1 февраля гражданина Азербайджана, военнослужащего Эльнура Гйсейнзаде, который обвиняется в попытке совершения диверсии и незаконном пресечении государственной границы НКР.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе омбудсмена НКР, Рубен Меликян удостоверился в том, что Эльнуру Гусейнзаде предоставлены общественный защитник и переводчик со знанием азербайджанского языка, при участии которых уже проведен ряд процессуальных действий.

В ходе беседы тет-а-тет Эльнур Гусейнзаде каких-либо жалоб относительно состояния своего здоровья или отношения к нему не представил.

Омбудсмен НКР выразил готовность в рамках своих полномочий содействовать реализации основополагающих прав Эльнура Гусейнзаде, в том числе и права на выбор защитника.

На северном участке карабахско-азербайджанских войск 1 февраля, в направлении Талиша, в районе 15:00, противник, пользуясь тем, что погода была туманная, совершил попытку разведывательно-диверсионного проникновения. Передовые отряды Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, вовремя заметив продвижения азербайджанских спецотрядов, обратились к действиям по предотвращению диверсии и отбросили противника назад.

В результате организованного антидиверсионного действия передовым отрядам АО НКР удалось взять в плен военнослужащего ВС Азербайджана Эльнура Гусейнзаде (родился в 1995 году в городе Барда). По достоверным данным, еще как минимум один азербайджанский военнослужащий получил ранение, что, кстати, уже подтвердило в своем заявлении МО Азербайджана.