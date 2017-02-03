Доллар, фунт и евро подешевели

По данным, опубликованным ЦБ Армении на 3-е февраля, курс доллара снизился на 0.11 драма и составил 485,80 драма. Евро подешевел на 3,71 драма, и курс его составил 521,80 драма.

Как сообщили «Арменпресс» из отдела по информации и связям с общественностью ЦБ Армении, курс рубля составил 8.15 драма, подорожав на 0,01 драмов по сравнению с предыдущим днем. Британский фунт подешевел на 10,44 драма, составив курс в 606,47 драма.