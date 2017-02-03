Стартовал процесс по началу переговоров об устранении визового режима между Арменией и ОАЭ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян по просьбе Арменпресс прокомментировал, на каком этапе находится процесс по устранению визового режима между Арменией и ОАЭ.

- Правительство Армении на заседании 19 января обсудило решение об одобрении предложения об устранении визового требования между гражданами Республики Армения и Объединенными Арабскими Эмиратами. Когда граждане Армении смогу без виз посещать ОАЭ?

- Одобрение правительством международного договора является первым подготовительным этап процесса подписания международного договора. Это значит, что еще рано говорить о вступлении соглашения в силу, так как на данном этапе правительство принимает решение о начале двусторонних переговоров вокруг идеи о подписании подобного документа.

После решения правительства будут переговоры с ОАЭ и внутренние процедуры по согласованию документа, только после чего можно будет подготовить проект для подписания двумя правительствами. Подписание будет сопровождаться соответствующими процедурами в обеих странах, направленных на приведение договора в силу, после чего МИД выпустит текст соглашения и официальную инф ормацию о дате срока его действия.

Конечно, мы хорошо понимаем вниманием общественности и средств массовой информации к этой международной инициативе, но на этом этапе только начались переговоры с ОАЭ.