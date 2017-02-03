Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц подверг резкой критике политику президента США Дональда Трампа, назвав его "угрозой демократии". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом бывший глава Европарламента (ЕП) заявил в интервью журналу Spiegel, выдержки из которого опубликованы на сайте издания.

"То, что сейчас начало делать американское правительство, называется борьбой культур", - сказал Шульц. По его словам, Трамп "играет с безопасностью западного мира".







