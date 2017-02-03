Заместителем главы ЦРУ впервые назначена женщина

Глава ЦРУ Майк Помпео назначил американскую разведчицу Джину Хаспел на должность своего первого заместителя, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Объявляя о выборе коллегам, Помпео отметил 30-летний опыт Хаспел и ее способность решать дела и вдохновлять всех вокруг себя.

В сообщениях отмечается, что представители американской разведки поддержали выбор главы ЦРУ, в частности потому, что Хаспел стала первой женщиной, занявшей такую высокую должность в разведывательном управлении США. Однако некоторые американские политики выразили сомнения по поводу Хаспел в связи со слухами о том, что она поддерживает использование пыток для "выбивания" информации.