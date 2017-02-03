Селина Доган считает отстранение Гаро Пайлана от работы сессий парламента Турции ударом по свободе слова
Член парламента Турции армянского происхождения Селина Доган считает отстранение депутата Гаро Пайлана от работы сессий парламента ударом по свободе мысли и слова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на газету «Акос». Депутат от Республиканской народной партии Турции Доган отмечает, что обязанность каждого предотвратить разжигание ненависти и нацеливание на Пайлана.
«Существует неприкосновенность и свобода выражения мнений с трибуны парламента Турции, и это имеет большое значение для законодателей и граждан. Даже если вопрос является болезненным, он должен быть обсужден в парламенте Турции, а не в парламентах других стран», - сказала она.
Доган объявила, что каждый депутат турецкого парламента является ценным для нее. «Несмотря на принадлежность к разным партиям, необходимо продолжать свою политическую деятельность по основным темам в условиях солидарности», - сказала депутат.