Летчики ЮВО в Армении начали полеты на МиГ-29

В российской авиационной военной базе "Эребуни" Южного военного округа, дислоцированной в Армении, летчики приступили к полетам в простых метеоусловиях на истребителях четвертого поколения МиГ-29.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на начальных занятиях пилоты истребителей МиГ-29 совершают полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа в дневное время суток, полетов для разведки погоды, тренировкой взлета и посадки в горной местности.

В 2017 году военные летчики ЮВО в Армении выполнят более 100 различных задач, как в составе авиационного соединения, так и во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями на полигонах «Камхуд» и «Алагяз» в ходе командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений.