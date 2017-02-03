Анджелина Джоли выступила против иммиграционной политики Трампа

Анджелина Джоли, которая уже более 15 лет является послом доброй воли ООН, раскритиковала указы президента США Дональда Трампа в области иммиграционной политики. Как заявила актриса в своей статье, опубликованной в четверг газетой The New York Times, политика в отношении беженцев должна "основываться на фактах, а не на страхе", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вполне естественно, что глобальный кризис с беженцами и угроза терроризма заставляют нас думать о том, как наилучшим образом защитить наши границы", - написала Джоли. Однако, подчеркнула она, "наша реакция должна быть взвешенной".

Актриса призналась, что, "будучи матерью шестерых детей, очень сильно хочет, чтобы США были безопасными для них и для всех детей страны". В то же время она считает, что администрация Трампа установила чересчур жесткие меры в иммиграционной сфере.

"Если мы посылаем сигнал о том, что закрывать двери для беженцев и дискриминировать их на основе религиозных убеждений - это приемлемо, то мы играем с огнем", - убеждена актриса. Она отметила, что таким образом США "приглашают к себе нестабильность", от которой они так стремятся защититься. "Если мы создаем группу второсортных беженцев, предполагая, что мусульмане меньше заслуживают защиты, то мы разжигаем экстремизм за рубежом", - добавила Джоли.

"Это не наш путь, - считает голливудская звезда. - Действовать из страха - не наша дорога". "Мы должны действовать вместе со всеми людьми - вне зависимости от их вероисповедания и происхождения - в борьбе с общей угрозой и в стремлении к общей безопасности", - заключила Джоли, выразив убеждение, что именно таким образом президент США "должен управлять страной от имени всех американцев".

AP Photo/Manuel Balce Ceneta