Премьер-министр Армении принял делегацию Еврокомиссии, возглавляемую Генеральным директором по вопросам расширения

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 3 февраля делегацию Еврокомиссии, возглавляемую Генеральным директором по вопросам расширения Кристианом Даниельсоном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостей, Карапетян отметил, что европейская повестка является приоритетов внешней политики Армении.

«Наше сотрудничество основывается на общей системе ценностей и важно для нас. Армения готова продвигать, углублять и укреплять сотрудничество с ЕС во всех представляющих обоюдный интерес сферах. В этом плане важны переговоры вокруг нового рамочного соглашения Армения-ЕС», – сказал премьер.

Карапетян подчеркнул важность участия Армении в программах COSME и «Горизонт 2020», а также утверждения Советом ЕС мандата, который позволил Еврокомиссии начать переговоры с Арменией по соглашению о всеобъемлющем воздушном сообщении (транспорте). Премьер-министр приветствовал активное участие делегации ЕС в Армении в борьбе с коррупцией, а также поблагодарил ЕС за оказываемую в проводимых реформах в Армении помощь.

Кристиан Даниельсон придал большую важность переговорам Армения-ЕС вокруг нового рамочного соглашения, заявив, что этим соглашением двусторонние отношения войдут в новый этап.

«Продвижение процесса реформ будет важным в плане углубления и обогащения нашего сотрудничества, и мы будем с вами в вопросе претенциозных реформ», – отметил он.

Кристиан Даниельсон коснулся приоритетов партнерства Армения-ЕС, отметив, что ЕС заинтересован во взаимодействии по развитию экономики, улучшению предпринимательской среды, расширению возможностей информационных технологий, улучшению инфраструктур, реформированию системы государственного управления.

Он также поприветствовал шаги правительства Армении по борьбе с коррупцией, отметив, что ЕС тоже заинтересован в расширении взаимодействия с Арменией в сфере авиации.

Говоря о приоритетах деятельности правительства, премьер-министр заявил, что реформа системы государственного управления является одним из приоритетов, и подчеркнул, что это позволит достичь прогресса в других сферах. Карен Карапетян сообщил, что создан Центр стратегических инициатив, который будет работать по принципу сотрудничества между государственным и частным секторами и станет площадкой, где будут обсуждаться реформы в различных сферах и программы экономического развития.

Кристиан Даниельсон поприветствовал успехи Армении в сфере ИТ, заявив, что Армения сильна в этом секторе, а также армянские научно-технические и инновационные достижения могут служить примером для многих стран ЕС.

В конце встречи премьер-министр отметил, что Армения открыта для развития взаимного сотрудничества с ЕС во всех сферах.