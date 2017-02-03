Министр внутренних дел Германии отклонил требование Турции

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер отклонил требование Турции не рассматривать заявления турецких высокопоставленных военных чиновников о предоставлении убежища.

Как сообщает «Арменпресс», об этом министр рассказал в интервью изданию Passauer Neuen Presse.

“У нас нет особого подхода к Турции. Федеральный офис по вопросам миграции и беженцев Германии принимает решения самостоятельно. Наши решения распространяются и на заявления от турецких военнослужащих”, - заявил он.

Томас де Мезьер также сообщил, что в прошлом году увеличилось число граждан Турции, просящих убежища в Германии.

Около 40 турецких военнослужащих, проходящих службу на дислоцированных в Германии военных базах НАТО, представили немецким властям заявления с просьбой о предоставлении убежища. Турецкие власти требуют от немецкой стороны сдачи военнослужащих.