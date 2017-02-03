СМИ: в Сенате Франции проходят обыски в связи с расследованием дела о жене Фийона

Французская полиция проводит обыски в здании Сената в рамках расследования дела о возможном хищении государственных средств - так называемом "деле Пенелопы Фийон". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, трое сотрудников Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями прибыли 3 февраля утром в верхнюю палату французского парламента с целью изъять документы, которые могут относиться к выплатам жалованья супруге Фийона. Также следователи ищут документы, которые могли бы указывать на аналогичные факты в отношении двоих детей кандидата от партии "Республиканцы" на пост президента страны. В понедельник, 30 января, Франсуа и Пенелопа Фийон по отдельности допрашивались следователями. Разговор продолжался несколько часов.

Кандидат на пост президента страны Франсуа Фийон оказался в центре скандала после того, как в минувшую среду газета Le Canard enchaîné опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что его супруга Пенелопа Фийон на протяжении нескольких лет числилась в качестве помощника мужа в Национальном собрании и получала положенное жалованье, но при этом "не выполняла никаких конкретных обязанностей". Ей были выплачены €500 тыс.



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