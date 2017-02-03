Совет Европы призывают расследовать обвинения в коррупции в адрес Азербайджана

Голландский депутат ПАСЕ Питер Омцигт предпринял инициативу с целью детально изучить сведения о коррупционных скандалах в ПАСЕ. В частности, речь идет об обсуждениях в 2013 году вокруг вопроса о наличии в Азербайджане политзаключенных. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета The Guardian.

«Мы видим крайне подозрительные обсуждения и результаты голосования в вопросе азербайджана»,- сказал Питер Омцигт, который предложил немедленно начать расследование вопроса в согласии с процедурами ПАСЕ.

Когда стало известно о о проазербайджанской деятельности и взяточничестве со стороны итальянского депутата Лука Волонте, многие депутаты ПАСЕ стали утверждать, что непоследовательностц в этом вопросе ударит по авторитету ПАСЕ.

Под открытым письмом голландского депутата ПАСЕ Питера Омцигта подписались 1/5 от 324 депутатов ПАСЕ.

Руководитель инициативы стабильности Европы (European Stability Initiative) Джеральд Кнаусс отметил, что вопросы вызываюы представления Азербайджана докладчиками в течение многих лет.

Каждый раз, когда делалиаь заявления о свободных и открытых выборах, долгосрочные наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ говорили о серьезных проблемах, утверждает Джеральд Кнаусс.

Он говорит об удивительном безразличии, которое проявляли руководители ПАСЕ в этих вопросах, подчеркивая, что если Европа потерпит неудачу в вопросе защиты своих принципов, то какова надежда на то, что эти принципы защитят где-нибудь еще в мире.

Руководитель ПАСЕ Педро Аграмунт, который сначала сопротивлялся независимому расследованию, называя это «акцией по опорочению политических оппонентов», согласился, в конце концов, откликнувшись на протесты от десятков стран – Швейцарии, Бельгии, стран Балтии и др.

Кнаус сообщил, что сейчас решается вопрос рамок расследования, который будет представлен Аграмунту в начале марта.