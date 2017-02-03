КГД при правительстве Армении опубликовал список 1000 налогоплательщиков за январь-декабрь 2016 года. Список крупных налогоплательщиков по прежнему возглавляет «Газпром Армения», который уплатил в казну около 42 млрд 381 млн драмов, что меньше предыдушего года на 0,6% или на 268 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», на втором месте – компания «Гранд-Тобако», которая уплатила в казну около 22 млрд 571 млн драмов, что больше предыдушего года на 64,8%. В прошлом году компания «Гранд-Тобако» была на 8-м месте.

На третьем месте – компания ЭСА, которая уплатила в казну около17 млрд 264 млн драмов, что больше предыдушего года на 4,7%, благодаря чему ЭСА поднялась в списке на 3 пункта.

На третьем месте в 2015 году был «Зангезурский медно-молибденовый комбинат», который опустился на 16-е место.

На четвертом месте – Воротанский каскад, который уплатил в казну около 15 млрд 526 млн драмов, что меньше предыдушего года на 8,4%.

На пятом месте – компания «Алекс Григ», которая уплатила в казну около14 млрд 864 млн драмов, что меньше предыдушего года на 18,6%, благодаря чему компания Алекс Григ» снизилась на 1 пункт.