Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии

Белоруссия не считает целесообразным создавать военную базу РФ в Бобруйске. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.

"Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (РФ - прим. ТАСС) хотят здесь посадить - это демонстрация", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лукашенко подчеркнул, что считает целесообразной передачу Россией Белоруссии военных самолетов вместо строительства авиабазы. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов - мы же единая группировка", - отметил белорусский президент.







