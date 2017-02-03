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Первый в мире спа-вагон отправится в путь в апреле


Первый в мире специализированный спа-вагон Bamford Haybarn Spa в составе поезда Belmond Royal Scotsman начнет курсировать по Шотландии в апреле. Об этом сообщается в пресс-релизе туристической компании Belmond.

В спа-зоне в Bamford Haybarn Spa будет два кабинета. Процедуры, в частности, включают дыхательные практики йоги и японский точечный массаж шиацу с горячими камнями.

Belmond Royal Scotsman перевозит путешественников по нескольким маршрутам в Шотландии продолжительностью от двух до семи суток. С этого года он будет курсировать с начала апреля до конца октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Британская компания Belmond организует железнодорожные поездки по Соединенному Королевству, другим странам Европы, а также по Азии и Южной Америке.

 

 



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