Боевики ИГ отрубили двум мальчикам руки за отказ казнить пленных

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракском городе Мосул отрубили руки двум мальчикам 10 и 12 лет. Подростков наказали за то, что они отказались казнить двух мужчин в присутствии членов их семей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Дети проходили подготовку в одном из лагерей экстремистов, отмечает издание.

Боевики ИГ создали лагеря для мальчиков и юношей, где их превращают в религиозных фанатиков или так называемых «львят халифата». Прошедшие идеологическую подготовку несовершеннолетние участвуют в казнях «неверных» и становятся исполнителями терактов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в начале февраля 2016-го экстремисты выложили в сеть видео, в котором малолетний джихадист расправляется с заложником. В июле 2015 года появился ролик, в котором 25 детей в возрасте 12-13 лет расстреливают в спину 25 пленных солдат в амфитеатре Пальмиры. За экзекуцией наблюдают десятки зрителей.