В Ереване 27-летняя девушка попала под машину

Рядом с домом номер 12 по проспекту Азатутян водитель а/м марки «Ниссан» совершил наезд на 27-летнюю девушку. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавшая была госпитализирована.

Ведется расследование.