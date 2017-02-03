Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

В Ереване 27-летняя девушка попала под машину


Рядом с домом номер 12 по проспекту Азатутян водитель а/м марки «Ниссан» совершил наезд на 27-летнюю девушку. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, пострадавшая была госпитализирована.

Ведется расследование.



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