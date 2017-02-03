СМИ: ЕС намерен организовать международную конференцию по Сирии

ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии. Об этом сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини в интервью газете Corriere della Sera.

"Мы работаем над организацией международной мирной конференции весной, в центре которой будут вопросы сирийского урегулирования. Восстановление (этой) страны требует огромных средств, но никто не будет их выделять, не будучи уверенным в крепком внутреннем диалоге и взаимодействии представителей всех (сирийских) сил", - сказала Могерини,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Она выразила уверенность, что мирный процесс в Сирии может быть достигнут "при постоянной координации сил Брюсселя, Москвы, ООН и Вашингтона".







