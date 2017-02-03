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На проспекте Тиграна-Меца обнаружен труп


В полиции Армении 2-го ареля получили сигнал о том, что во дворе одного из зданий на проспекте Тиграна-Меца  обнаружен труп. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, при внешнем осмотре следов насилия на трупе обнаружено не было.

Назначены экспертизы. Ведется расследование.



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