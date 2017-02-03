Министр энергетики Армении Ашот Манукян принял посла Туркмении

Министр энергетики Армении Ашот Манукян принял 3-го февраля посла Туркмении в Армении Мухамметнияза Машалова и атташе Какова Атаева.

Обсуждались вопросы предстоящего в Армении 14-15-го марта очередного – 8-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Арменией и Туркменией. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства энергетики Армении.

Посол Туркмении в Армении Мухамметнияз Машалов поздравил министра энергетики Армении Ашота Манукяна с назначением, выразив надежду на продолжение успешного сотрудничества между Арменией и Туркменией.

Встреча прошла в атмосфере взаимного понимания и доверия. Стороны пришли к соглашению по всем вопросам.