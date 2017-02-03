Производственному кооперативу «КАРЕН 5» выдана лицензия на валютные операции

На заседании ЦБ Армении, которое прошло 3-го февраля в Учебно-исследовательском центре Дилижана под руководством председателя ЦБ Армении Артура Джавадяна, были внесены изменения и дополнения в процедурах по предотвращению отмывания денег, в процедурах по выдаче лицензий на валютные операции в банковской сфере и пр. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

Совет ЦБ Армении утвердил решение о выдаче лицензии на валютные операции производственному кооперативу «КАРЕН 5», а деятельность и/п Агвана Тевосяна по части осуществления функци ломбарда по лицензии за номером ԳԳ-Ե 236 признана утратившей силу.